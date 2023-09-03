Під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”.

Про це у Телеграмі повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України.

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець” . Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що миколаївські морські піхотинці знищили російський антидроновий розрахунок.