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Авіація ВМС ліквідувала катер російських окупантів

Знищено шість окупантів.

Авіація ВМС ліквідувала катер російських окупантів
Фото: Скрін з відео

Під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”. 

Про це у Телеграмі повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України.

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець” . Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що миколаївські морські піхотинці знищили російський антидроновий розрахунок.

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