Україна отримала від партнерів зброї і техніки на $100 млрд, - Резніков

Тільки від США - більш як 50 мільярдів.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу.

“Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення”, - зазначив він.

Він уточнив, що це - озброєння та військова техніка.

“Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень”, - підкреслив Резніков.

Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету Міноборони, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, адміністрація Байдена вперше надішле в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Також група українських солдатів завершила навчальну програму на американських танках M1 Abrams.