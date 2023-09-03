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В окупованому Лисичанську комунальникам з минулого року не виплачують зарплату

Населення змушено користуватися технічною водою, яку потрібно дочекатися в місцях видачі.

В окупованому Лисичанську комунальникам з минулого року не виплачують зарплату
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Працівники ЖКГ та водоканалу окупованого Лисичанська не отримують заробітну плату з минулого року.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Починаючи з минулого року не виплачують зарплату комунальникам Лисичанська. Зокрема, і представникам місцевого водоканалу", — розповів Лисогор.

За словами керівника ОВА, припинилося і водопостачання в тих домах, де його вдалося раніше відновити. Населення вимушено користуватися технічною водою, яку теж потрібно дочекатися в місцях видачі.

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Нагадаємо, що на тимчасово окуповану територію Луганщини прибули додаткові сили ФСБ Росії, яка мають виявляти українське підпілля, "диверсантів".

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