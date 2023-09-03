В окупованому Лисичанську комунальникам з минулого року не виплачують зарплату

Населення змушено користуватися технічною водою, яку потрібно дочекатися в місцях видачі.

Працівники ЖКГ та водоканалу окупованого Лисичанська не отримують заробітну плату з минулого року.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Починаючи з минулого року не виплачують зарплату комунальникам Лисичанська. Зокрема, і представникам місцевого водоканалу", — розповів Лисогор.

За словами керівника ОВА, припинилося і водопостачання в тих домах, де його вдалося раніше відновити. Населення вимушено користуватися технічною водою, яку теж потрібно дочекатися в місцях видачі.

Нагадаємо, що на тимчасово окуповану територію Луганщини прибули додаткові сили ФСБ Росії, яка мають виявляти українське підпілля, "диверсантів".