Росія тримає у Чорному морі п’ять кораблів

3 вересня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі п’ять кораблів.

Про це повідомляють Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України.

За даними військових, у Чорному морі наразі відсутні носії крилатих ракет «Калібр».

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, ракетоносіїв немає. У Середземному морі перебувають вісім російських кораблів, з них два носії «Калібрів», загальним залпом до 24 ракет», – зазначили в ВМС.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 26 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що у ніч на 3 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками Shahed-136/131. Напад окупанти провели в декілька хвиль із південного та південно-східного напрямків (мис Чауда у Криму та Приморсько-Ахтарськ).