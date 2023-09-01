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Біля берегів Туреччини вантажне судно підібрало українського моряка, який дивом вижив після падіння з корабля

Чоловік провів майже добу у воді.

Український моряк випав із контейнеровоза MSC NADRIELY, який прямував попри турецьке узбережжя Чорного моря на шляху з Грузії до Туреччини, повідомляє Maritime Bulletin.

Корабель повернув назад і розпочав пошуково-рятувальну операцію. На місце інциденту, який трапився 30 серпня, також прибули катери і літаки. Отримали сигнал надати допомогу і судна, які перебували в цьому районі.

Наступного дня, 31 серпня, моряка підібрало вантажне судном MOONLIGHT, а потім доставило на берег до шпиталю. 

Чоловік провів майже добу у воді й дивом вижив.

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Нагадаємо, два роки тому у Тихому океані моряк після падіння за борт провів 14 годин у воді, тримаючись за сміття. Раніше у Балтійському морі загинув український моряк, який випав із торгового судна.

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