Український моряк випав із контейнеровоза MSC NADRIELY, який прямував попри турецьке узбережжя Чорного моря на шляху з Грузії до Туреччини, повідомляє Maritime Bulletin.

Корабель повернув назад і розпочав пошуково-рятувальну операцію. На місце інциденту, який трапився 30 серпня, також прибули катери і літаки. Отримали сигнал надати допомогу і судна, які перебували в цьому районі.

Наступного дня, 31 серпня, моряка підібрало вантажне судном MOONLIGHT, а потім доставило на берег до шпиталю.

Чоловік провів майже добу у воді й дивом вижив.

Нагадаємо, два роки тому у Тихому океані моряк після падіння за борт провів 14 годин у воді, тримаючись за сміття. Раніше у Балтійському морі загинув український моряк, який випав із торгового судна.