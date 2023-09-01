Біля кордону з Польщею розпочалися військові навчання ОДКБ під керівництвом Росії

Білорусь приймає військові навчання, зокрема у Брестській та Гродненській областях, які межують з Польщею.

Сили під керівництвом Росії розпочали сьогодні спільні військові навчання в Білорусі поблизу кордону з Польщею через кілька тижнів після того, як президент РФ Володимир Путін попередив Варшаву, що він буде розглядати будь-яку “агресію” щодо Мінська як напад на власну країну.

Про це пише Bloomberg.

Організація Договору про колективну безпеку, альянс шести колишніх радянських держав, проводитиме навчання до 6 вересня. Білорусь приймає військові навчання, зокрема у Брестській та Гродненській областях, які межують з Польщею. У змаганнях візьмуть участь близько 2500 військових.

Однією з головних цілей маневрів є відпрацювання використання безпілотних літальних апаратів і перевірка можливостей протидії протиповітряній обороні. Також війська планують відпрацювати реагування на хімічне та радіоактивне ураження.

Навчання в Білорусі допомагають Москві створити образ регіональної підтримки. Разом з Росією і Білорусією членами ОДКБ є Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.

Однак багато сусідів Росії, які мають міцні зв’язки з Москвою, дистанціювались від війни. Минулого року Казахстан розкритикував дії Росії щодо анексії окупованих територій на сході та півдні України. Вірменія не бере участі в навчаннях цього місяця після того, як раніше висловила обурення відсутністю підтримки Росії в її конфлікті з Азербайджаном через регіон Нагірного Карабаху.

Водночас члени НАТО Польща, Литвою та Латвією перебувають у стані готовності. У липні уряд у Варшаві заявив, що планує збільшити свою військову присутність поблизу кордону з Білоруссю, а також побудувати там нові оборонні споруди.

Останні спільні навчання ОДКБ проводилися в Казахстані в жовтні 2022 року.

Раніше цього тижня Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Росія, ймовірно, скасувала чергові великі військові навчання з Білоруссю “Захід-2023”, припускаючи, що Кремль має занадто мало військ і техніки внаслідок війни. Востаннє ці військові навчання проводили в 2021 році і включали розгортання 200 000 військових. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в грудні заявив, що проведення цьогорічного “Заходу” є ключовим завданням для військових. Проте немає жодних ознак підготовки до проведення навчань.

Нагадаємо, Польща і країни Балтії зобов'язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться “критичний інцидент”.