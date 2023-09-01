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Саміт G20 у Нью-Делі охоронятимуть 130 тисяч правоохоронців, розгорнуть ППО проти дронів

Дводенний саміт матиме список найбільш високопоставлених гостей, яких Індія коли-небудь приймала.

Саміт G20 у Нью-Делі охоронятимуть 130 тисяч правоохоронців, розгорнуть ППО проти дронів
Фото: EPA/UPG

Саміт “Групи двадцяти”, який пройде 9-10 вересня у Нью-Делі, будуть охороняти майже 130 тисяч офіцерів безпеки. Про це пише Reuters.

Дводенний саміт матиме список найбільш високопоставлених гостей, яких Індія коли-небудь приймала, від президента США Джо Байдена до прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Мохаммеда бін Салмана з Саудівської Аравії. 

Очікується участь лідерів Японії, Австралії, Франції та Німеччини. Також будуть присутні керівники ООН, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Подія відбудеться в конференц-виставковому центрі “Pragati Maidan” у центрі міста.

“Це історичний і важливий момент”, − сказав Депендра Патхак, спеціальний комісар поліції Делі, який відповідає за заходи безпеки в місті. 

Тисячі співробітників інших державних служб безпеки, включно з гвардією і воєнізованими силами прикордонної безпеки, будуть залучені для підтримки правопорядку.

Під час саміту у вихідні дні кордони Нью-Делі будуть ретельно охоронятися, а доступ до міста буде регулюватися. У 20-мільйонному місті уряд планує припиинити на три дні роботу шкіл, державних департаментів та підприємств.

Індійські військові, зокрема військово-повітряні сили, разом із поліцією Делі та воєнізованими формуваннями розгорнуть системи боротьби з безпілотниками, щоб запобігти будь-яким повітряним загрозам. Також будуть задіяні близько 400 пожежників.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін, найімовірніше, пропустить зустріч. Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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