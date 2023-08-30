Індія дозволила експорт білого рису, який застряг у портах

Заборона на експорт затримала в портах тисячі тонн товару.

Індія дозволила трейдерам відправляти свої вантажі білого рису, окрім басматі, які стоять у портах.

Про це пише Reuters.

“20 липня Індія здивувала покупців, заборонивши експорт білого рису, що широко споживається, окрім басматі, щоб стримати зростання внутрішніх цін. Цей крок був зроблений після бану на експорт подрібненого рису минулого року”, − йдеться у повідомленні.

Заборона на експорт затримала в портах тисячі тонн білого рису, і завдала збитків торговцям.

Планується, що з портів відправлять 150 000 тонн білого рису.

Головне управління зовнішньої торгівлі в останньому наказі заявило, що дозволить надсилання вантажів за умови, що торговці сплатили експортне мито до 20 липня. До липневої заборони експорт рису за кордон оподатковувався в розмірі 20%.

Після заборони на експорт білого рису, Індія запровадила 20-відсотковий податок на постачання пропареного рису та запровадила мінімальну ціну для закордонних продажів рису басматі.

Індія, на яку припадає 40% світового експорту рису, продає цей товар понад 150 країнам, включно з кількома бідними і вразливими країнами Африки та Азії. У 2022 році Нью-Делі експортував рекордні 22,2 мільйона тонн рису.

Нагадаємо, Індія через відсутність опадів і зниження врожайності заборонить зі жовтня експорт цукру наступного сезону. Постачання можуть зупинити вперше за сім років.