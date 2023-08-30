Австралійці проведуть історичний референдум про права аборигенів 14 жовтня

Буде вирішено, чи аборигени отримають дорадчий голос у парламенті.

Австралійці проголосують на історичному референдумі 14 жовтня, щоб вирішити, чи аборигени країни отримають дорадчий голос у парламенті.

Про це пише BBC.

У разі схвалення голосування дозволить створити спеціальний комітет, який буде консультувати депутатів з питань корінних мешканців. Його рекомендації не будуть обов’язковими.

Ця пропозиція є предметом запеклих дебатів в Австралії. У країні не було успішних референдумів уже майже 50 років. Щоб досягти успіху, більшість австралійців мають проголосувати “за”. Також необхідна підтримка більшості щонайменше у чотирьох із шести штатів Австралії.

Склад, функції та повноваження органу, рекомендації якого не матимуть обов'язкової сили, будуть розроблені та обговорені парламентом пізніше.

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз назвав голосування “шансом об'єднати нашу країну і змінити її на краще”.

Австралія − єдина країна Співдружності, яка ніколи не підписувала договору зі своїми корінними народами, і захисники кажуть, що cтворення дорадчого органу − це важливий крок на шляху до примирення. Корінні австралійці стикаються з непропорційно рівнем низького добробуту в суспільстві, і Австралія вже давно намагається вирішити цю проблему.