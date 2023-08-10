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На Херсонщині викрили колоборантку, яка допомогала проводити псевдореферендум

Зрадниця брала участь у роботі так званої “виборчої комісії”.

На Херсонщині викрили колоборантку, яка допомогала проводити псевдореферендум
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області викрили зрадницю, яка допомагала проводити псевдореферендум у Бериславському районі.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Жінка брала участь у роботі так званої “виборчої комісії”, створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України й приєднання до РФ окупованої території.

Вона ходила по домівках мешканців села та вимагала поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”, вела облік осіб, які проголосували.

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Після завершення фейкового голосування вона передала бюлетені представникам окупаційної влади для подальшої фальсифікації результатів.

Фігурантці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Досудове розслідування здійснюється слідчими Херсонської обласної та Бериславської окружної прокуратури.

Нагадаємо, трьох жінок з Луганської області підозрюють у проведенні та організації незаконного референдуму у вересні 2022 року в Старобільському районі і Алчевську. Підозрювані складали списки "виборців", видавали "бюлетені" та рахували голоси під час "волевиявлення" на тимчасово окупованих територіях.

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