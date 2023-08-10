На Херсонщині викрили колоборантку, яка допомогала проводити псевдореферендум

У Херсонській області викрили зрадницю, яка допомагала проводити псевдореферендум у Бериславському районі.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Жінка брала участь у роботі так званої “виборчої комісії”, створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України й приєднання до РФ окупованої території.
Вона ходила по домівках мешканців села та вимагала поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”, вела облік осіб, які проголосували.
Після завершення фейкового голосування вона передала бюлетені представникам окупаційної влади для подальшої фальсифікації результатів.
Фігурантці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Досудове розслідування здійснюється слідчими Херсонської обласної та Бериславської окружної прокуратури.
Нагадаємо, трьох жінок з Луганської області підозрюють у проведенні та організації незаконного референдуму у вересні 2022 року в Старобільському районі і Алчевську. Підозрювані складали списки "виборців", видавали "бюлетені" та рахували голоси під час "волевиявлення" на тимчасово окупованих територіях.