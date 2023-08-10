​Окупанти ховають своїх убитих на окупованих українських територіях, до РФ не вивозять, - Маляр

На Херсонщині одне з місць поховань має площу близько 100 га.

Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу і здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях України. Рештки тіл до Росії не вивозять.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, біля Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно кремують тіла загарбників, звозячи їх сюди вантажівками. Жителя відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

А загиблих на Херсонському напрямку росіяни доставляють до моргу Чаплинської районної лікарні. Окупантів хоронять на двох локаціях в області, одна з них має площу близько 100 га.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили іще 580 росіян. Втрати росармії станом на 10 серпня сягнули 252200 осіб.

Днями на Таврійському напрямку ворог втрати за добу майже дві роти вбитими та пораненими.