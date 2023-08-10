Суд обрав запобіжний захід Дубінському в справі про можливу підробку документів для виїзду за кордон

Під час засідання суду нардеп просив відпустити його на засідання Верховної Ради.

Печерський райсуд Києва обрав народному депутатові Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Під час засідання адвокат нардепа звернувся з клопотанням відкласти засідання, бо зараз відбувається пленарне засідання у Верховній Раді, а в судовій залі перебувають ще три депутати. Дубінський також просив перенести розгляд запобіжного заходу.

"Засідання зараз важливі, вони відбуваються раз на 5 тижні, прошу задовольнити клопотання", – сказав Дубінський.

Прокурор заперечив, бо порушення, у якому підозрюють Дубінського, перебуває у сфері діяльності нардепа.

"Яким чином депутати тут, а не в сесійній залі, я не розумію. Депутати не впливають на судовий процес", – сказав прокурор.

Суддя відмовився перенести засідання.

Нагадаємо, 9 серпня Дубінському повідомили про підозру у підробленні документів. За ними він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.