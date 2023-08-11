На Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи, - Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що На Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи.

Зокрема, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208).

Знищено 16 одиниць військової техніки противника: 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів.

Нагадаємо, сьогодні речник Генштабу повідомив, що ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають важкі бої.