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На Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи, - Тарнавський

Зокрема, втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб.

На Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи, - Тарнавський
Фото: Telegram/Zelenskiy

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що На Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи. 

Зокрема, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання. 

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208). 

Знищено 16 одиниць військової техніки противника: 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. 

Також було знищено 5 складів боєприпасів.

Нагадаємо, сьогодні речник Генштабу повідомив, що ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають важкі бої.

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