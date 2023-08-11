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Постачання одягу для військових зі збитками у 35 млн гривень: повідомили про підозру директору швейної фабрики

Зимові куртки та літні польові костюми виявилися неналежної якості.

Постачання одягу для військових зі збитками у 35 млн гривень: повідомили про підозру директору швейної фабрики
Фото: npu.gov.ua

Директору швейної фабрики повідомили про підозру у заволодінні грошима, які надавалися для закупівлі форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє сайт Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців. Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень.

Фото: npu.gov.ua

Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн гривень, а згодом решту обумовлених договорами коштів. Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості.

За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 млн гривень.

Директору товариства вручили повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

Фото: npu.gov.ua

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Нагадаємо, у вересні 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Міноборони зацікавлене віддати "відповідальним"  українським виробникам 100% замовлень на речове забезпечення української армії "за умови їх якісного та вчасного виконання при розумній ціні".

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