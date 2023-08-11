Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 11 серпня

У Києві під час російської атаки вранці 11 серпня уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, дачного кооперативу та дах будинку.

Постраждалих і руйнувань немає, заявив мер Віталій Кличко.

За даними голови КМВА Сергія Попка, це відбулося в Оболонському районі.

Російська армія здійснила чергову атаку на столицю близько 10 години ранку 11 серпня. В Києві і області спрацювала ППО. Була інформація про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Загроза ракетних ударів існувала також для західних регіонів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Сили оборони знищили близько 580 загарбників, 12 танків та 2 засоби ППО ворога. З початку повномасштабного вторгнення по 11 серпня росіяни втратили близько 252 780 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Зранку 11 серпня російські окупанти знову атакували Херсонську область. Внаслідок влучання по багатоповерхівці в Херсоні поранені двоє людей, повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що травмовані жінка та чоловік 44-х років. У місті Берислав обстріл відбувся з безпілотників – поранення дістав мирний житель. За оновленими даними від голови ОВА, життя пораненого в Херсоні чоловіка врятувати не вдалося.

Упродовж доби росіяни били по девʼятьох областях. На Херсонщині зранку скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гум допомоги.

Також атак зазнали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька і Донецька області.

Більше інформації – в новині.

У Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Перед тим через можливу атаку БПЛА був тимчасово закритий аеропорт Внуково, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що обмеження на прийом та випуск літаків були запроваджені з 9:40 ранку 11 серпня. Рейси частково були направлені в інші авіалінії, поінформували у пресслужбі аеропорту. Повітряний простір також був закритий над аеропортом Калуги.

Подробиці - в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!