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Росіяни обстріляли Херсон та Берислав, один із поранених помер (оновлено)

У Херсоні травмовані чоловік і жінка, у Бериславі – чоловік. 

Росіяни обстріляли Херсон та Берислав, один із поранених помер (оновлено)
Фото: Херсонська ОВА

Зранку 11 серпня російські окупанти знову атакували Херсонську область. Внаслідок влучання по багатоповерхівці в Херсоні поранені двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що травмовані жінка та чоловік 44-х років. У місті Берислав обстріл відбувся з безпілотників – поранення дістав мирний житель.

За оновленими даними від голови ОВА, життя пораненого в Херсоні чоловіка врятувати не вдалося. 

"Під ворожий удар у власній квартирі потрапив 53-річний чоловік. Він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок. Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними", – повідомив Прокудін. 

Крім того, він повідомив, що в Бориславі росіяни дроном атакували поліцейських.

"Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення", – повідомив він. 

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, сьогодні близько четвертої ранку окупанти вдарили по житловому будинку в селищі Комишани Херсонської області. Поранені троє жінок. Також о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Без жертв.

За минулу добу росіяни здійснили 60 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Девʼятеро людей були поранені.

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