У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)

За даними мера, жертв і поранених немає.

У Києві під час російської атаки вранці 11 серпня уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, дачного кооперативу та дах будинку. Падіння зафіксовано на території двох районів – Оболонського і Дніпровського.

Постраждалих і руйнувань немає. Про це заявив мер Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

"На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", – сказав він.

За даними голови КМВА Сергія Попка, це відбулося в Оболонському районі.

Спершу було відомо лише про падіння на території лікарні, а згодом Кличко повідомив, що також виявили ще два місця падіння.

"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів", – повідомив він.

Близько 10 години ранку 11 серпня російська армія вчинила чергову атаку на столицю. В Києві і області спрацювала ППО. За даними Повітряних сил, росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал".

Загроза ракетних ударів також для західних регіонів.