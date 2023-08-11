Під час окупації Київщини Симоненко втік до Росії у супроводі спецназу РФ.

Екслідеру забороненої компартії України Петру Симоненку повідомили про підозру у публічних закликах до захоплення держвлади

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу або до захоплення державної влади, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (в. 3 ст. 109 , ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, екскерівник забороненої «компартії України» підтримав збройну агресію РФ та в період окупації Київщини звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його «евакуації» до країни-агресора.

Щоб вивезти підозрюваного та його родину із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району Київщини, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ.

Після їх прибуття до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім поселив у власному будинку і забезпечив продовольством.

З 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» підозрюваного та його родини через ворожі блокпости на територію РБ.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу».

У жовтні 2022 року підозрюваний взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на «форумі» він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій «л/днр».

Крім того, з 21 по 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь в «антифашистському форумі», який відбувся у Мінську. Він виступав за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

Зазначимо, у грудні 2015 року Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Таким чином, суд задовольнив позов Міністерства юстиції в повному обсязі.

Нагадаємо, у січні цього року на Львівщині затримали прихильника Компартії, який наводив російські ракети на стратегічні підприємства. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України.