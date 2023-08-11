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В Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска

Йдеться про системи Tesla Powerwall, які працюють за принципом повербанків. Один пристрій забезпечуватиме живленням цілу лікарню, школу чи дитсадок.

В Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска
Фото: Мінцифри

В Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

“Минулої зими українцям довелося швидко навчитися жити в умовах регулярних відключень світла. Тому цього року важливо підготуватися навіть до потенційних знеструмлень. І якщо вдома може вистачити повербанків, ліхтарів чи свічок, то для освітніх закладів або об’єктів критичної інфраструктури потрібні значно потужніші альтернативи електроенергії”, - йдеться в повідомленні. 

Міністр зазначає, що таким рішенням є Tesla Powerwall. Системи, які працюють за принципом повербанків, заряджаються від електроенергії та тримають заряд протягом 12–14 годин. Але на відміну від повербанка один пристрій забезпечуватиме живленням цілу лікарню, школу чи дитсадок.

Наприкінці липня Україна отримала 508 Поверволів. 

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр України заявив, що зима буде складною, але ми маємо вистояти. Прем’єр каже, що влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

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