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Зима буде складною, але ми маємо вистояти, - Шмигаль про опалювальний сезон

Прем’єр каже, що влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

Зима буде складною, але ми маємо вистояти, - Шмигаль про опалювальний сезон
Фото: Надано пресслужбою

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що майбутній опалювальний сезон буде складним. 

Про це він повідомив під час засідання Кабміну. 

“Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ”, - сказав Шмигаль.

  • За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки.
  • ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної кількості.
  • ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті.
  • Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності.

За даними прем’єра, ремонтна кампанія йде за планом. З боку компанії «Укренерго» майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Крім того, триває формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. 

“Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне”, - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, у липні заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров заявив, що наступна зима буде не менш складною за попередню, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога.

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