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Британія наклала нові санкції, які мають обмежити доступ Москви до іноземного військового обладнання

У санкційний список потрапили 22 особи та компанії за межами РФ і 3 російські фірми.

Британія наклала нові санкції, які мають обмежити доступ Москви до іноземного військового обладнання
Фото: rada.gov.ua

Великобританія наклала санкції проти 22 осіб і компаній за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення Володимира Путіна в Україну

Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, йдеться на сайті британського уряду.

Обмеження також ввели проти трьох російських компаній, які імпортують електроніку, життєво важливу для російського військового обладнання, що використовується на полі бою.

“Сьогоднішні заходи завдадуть шкоди оборонним системам Росії, перекривши доступ Путіна до іноземного військового обладнання”, − йдеться у повідомленні. 

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Серед санкційних осіб:

  • дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International − за їхню роль в експорті до Росії мікроелектроніки, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні,
  • компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базується в Дубаї, − за роль у постачанні дронів і компонентів для дронів до Росії,
  • громадянин Словаччини Ашот Мкртичев − за його участь у спробі вкладення угоди про зброю між КНДР і Росією,
  • громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі − за його роль у російському секторі фінансових послуг, зокрема роботу в московському офісі DuLac Capital Ltd.

Санкції також введені проти іранських фізичних та юридичних осіб, залучених до розробки та виробництва безпілотників для Корпусу вартових ісламської революції. У санкційний список потрапили білоруські оборонні організації, пов’язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяє незаконній війні Путіна.

“Цей пакет санкцій є частиною серії ширших дій, спрямованих на тих, хто має важливе значення для постачання та фінансування військової машини Путіна, і це найбільша дія Великобританії щодо військових постачальників у третіх країнах”, − зазначили в уряді.

Британці зазначають, що російська оборонна промисловість сильно повністю зосереджена на підтримці війни. Не маючи доступу до західних компонентів, російські військові зараз відчайдушно шукають іноземне озброєння. “Росії вже доводиться мобілізувати танки радянських часів і розбирати кухонні морозильні камери для низькосортних мікросхем. Сьогоднішній пакет спрямований проти спроб Росії обійти та компенсувати ці явні наслідки санкцій Великобританії та союзників”, − йдеться у пресрелізі.

Клеверлі додав, що сьогоднішні санкції ще більше зменшать російський арсенал і перекриють мережу поставок, яка підтримує оборонну промисловість Путіна, яка зараз переживає труднощі. Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди сховатися”, − підкреслив міністр.

Нагадаємо, США оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються, зокрема, наукових установ, які перебувають у складі Російської академії наук ( Інститут загальної фізики ім. Прохорова, Казанський науковий центр, Інститут фізики твердого тіла). Також у переліку − фізособи з РФ та Об'єднаних Арабських Еміратів, які пов’язані з компанією Vega Strategic Services і лідером Чечні Рамзаном Кадировим, та два кораблі Сахалінського судноходного товариства.

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