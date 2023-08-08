Біля Авдіївки збили безпілотник росіян

Українські захисники знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що над опорним пунктом в районі Авдіївки антидроновий розрахунок прикордонників знешкодив розвідувальний безпілотник противника. Ворожі сили намагалися за допомогою дрона розвідати положення українських сил та засобів на цьому напрямку.

"Політ квадрокоптера ворога над сектором прикриття охоронці кордонів припинили "пострілом" з антидронової рушниці", - додає ДПСУ.

Оператор порушив канал управління БПЛА й некерований безпілотник упав в недоступну місцевість.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські оборонці знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога.