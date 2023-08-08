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Підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати

Таким чином, постраждалі мешканці Херсонщини та Миколаївщини зможуть подати заяви на грошову держдопомогу до 31 жовтня 2023 року включно.

Підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині: уряд продовжив термін прийому заяв на виплати
Фото: Telegram/Zelenskiy

Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати від громадян, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. 

Про це повідомляє Мінреінтеграції. 

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.  

Станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини.  

Згідно із заявами постраждалих виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.  

Таку фінансову допомогу від держави можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.  

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення передбачити компенсації жителям Херсонської та Миколаївської областей за втрачені врожаї через теракт росіян на Каховській ГЕС.

До цього гендиректор "Укргідроенерго" повідомив, що відбудова Каховської ГЕС після її деокупації займе шість років. 

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