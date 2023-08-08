Збитків завдано на майже 2 млн грн.

Унаслідок спецоперації правоохоронців України та Латвії затримано учасників злочинної організації, які через шахрайські “сall-центри” ошукували громадян ЄС.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Операція відбулася за підтримки Європолу та Євроюсту. Зловмисників затримали на території обої держав. Людей обманювали з у міста Кам’янське на Дніпропетровщині.

“Працівники” центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані їхніх банківських рахунків.

Установлено 14 потерпілих, яким заподіяно майнову шкоду на загальну суму майже 2 млн грн. Всі потерпілі є громадянами Латвії.

У березні 2023 року затримали 10 учасників шахрайської злочинної організації. Під час другого етапу спецоперації у Дніпрі затримано та повідомлено про підозру ще п’ятьом співучасникам цієї організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

На території Латвії також затримано 5 осіб, які виводили кошти потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.

Після обшуків у помешканнях та у транспортних засобах підозрюваних вилучено автомобілі, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, кошти та зброю на понад 11 млн грн. Унаслідок спільних дій правоохоронців потерпілим вже відшкодовано завдану шкоду на майже 900 тис грн.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва правоохоронці викрили незаконну діяльність call-центру, розрахованого на 700 робочих місць.