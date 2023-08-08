Білорусь оголосила військові навчання поруч із Сувальським коридором

Зазначається, під час підготовки навчань активно використовувався досвід російсько-української війни.

Міністерство оборони Білорусі анонсувало чергові військові навчання, які мають розпочатися 7 серпня.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Командно-штабне навчання проходить з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою на Гоському полігоні в Городенському районі, що в кількох десятках кілометрів від кордонів з Польщею та Литвою.

Неподалік розташований так званий Сувальський коридор – прикордонні території Польщі та Литви, які пролягають між територією Білорусі та Калінінградською областю РФ.

Зазначається, під час підготовки навчань активно використовувався досвід російсько-української війни. Навчання передбачають широке застосування безпілотників і тісну взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі до району Сувальського коридору, який розділяє Польщу й Литву, перекинули понад 100 найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Також з’явилася інформація, що "вагнерівці" проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща почала перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.