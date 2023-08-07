У Туреччині пролунав вибух на пшеничному елеваторі біля комерційного порту

Вибух стався під час вигрузки зерна на судно.

Сьогодні пролунав вибух біля великого турецького комерційного порту у місті Дериндже у Мармуровому морі.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Ми були стурбовані тим, що стався землетрус, який супроводжувався сильним шумом, а потім дізналися, що стався вибух. Інцидент стався повністю в радіусі 25 метрів. Інцидент серйозний, але локалізований. Пшеницю розвантажують екскаваторами, перевіряють, чи є хтось під землею, чи ні. Тут близько 40 силосів, 2 з них вибухнули", – заявив мер міста Зекі Айгюн.

За попередньою інформацією, вибух пролунав сьогодні о 14:40 за місцевим часом на одному з пшеничних елеваторів під час вигрузки зерна на судно.

Внаслідок вибуху поранення дістали щонайменше 10 людей, деяких довелося госпіталізувати до лікарні. На місці вибуху працюють пожежно-рятувальні, медико-санітарні та поліцейські бригади.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Після цього Росія розпочала регулярні обстріли портової інфраструктури Одеської області.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.