У Кремлі заявили про односторонню зупинку "зернової угоди"

Причиною називають те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Про це пише російське видання "РБК".

"Фактично домовленості припинили дію сьогодні", – сказав Пєсков.

Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

"Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, Росія негайно повернеться до виконання угоди", – сказав Пєсков.

Речниця МЗС Марія Захарова також заявила, що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Нагадаємо, останнім часом Росія регулярно погрожує не продовжити дію "зернового коридору" попри заклики ООН і Туреччини.

14 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовився з Путіним про продовження "зернової ініціативи".

Термін дії угоди завершується 17 липня. До цього Росія заявляла, що не буде її продовжувати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав Путіну листа щодо продовження "зернової ініціативи". У ньому пропонували помʼякшення щодо SWIFT: зокрема, продовжити угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи.