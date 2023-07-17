Кулеба 17-18 липня відвідає штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку 17-18 липня.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

17 липня Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії Росії проти України, а також у заході високого рівня, приуроченому до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня глава МЗС виступить на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також із групою постійних представників африканських держав при ООН.

Нагадаємо, засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 15:00 (22:00 за Києвом), дебати в Генасамблеї – 18 липня о 10:00 (17:00 за київським часом). Вестиме засідання Радбезу Клеверлі, оскільки в липні в цьому органі головує Велика Британія.