"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСвіт

Кулеба 17-18 липня відвідає штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку

Голова МЗС візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

Кулеба 17-18 липня відвідає штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку 17-18 липня.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

17 липня Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії Росії проти України, а також у заході високого рівня, приуроченому до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня глава МЗС виступить на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім цього, Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також із групою постійних представників африканських держав при ООН.

Нагадаємо, засідання Радбезу розпочнеться 17 липня о 15:00 (22:00 за Києвом), дебати в Генасамблеї – 18 липня о 10:00 (17:00 за київським часом). Вестиме засідання Радбезу Клеверлі, оскільки в липні в цьому органі головує Велика Британія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies