Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність, - FT

За кілька годин після маршу "Вагнера" до Москви російські спецслужби провели обшуки в штаб-квартирі медіа-імперії Пригожина та фермі тролів.

Медіагрупа "Патріот" ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина оголосила про припинення своєї роботи після невдалого заколоту, однак остаточно її доля не вирішена, а акаунти тролів Пригожина продовжують активність в інтернеті.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на Financial Times.

За кілька годин після маршу "Вагнера" до Москви російські спецслужби провели обшуки в штаб-квартирі медіа-імперії Пригожина та фермі тролів, які об'єднані під парасольковою компанією "Патріот".

"Патріот" оголосив у соціальних мережах про своє закриття. Але, за словами інформованих джерел, його остаточна доля ще не вирішена, пише видання.

Олександр Іонов, на якого США наклали санкції і висунули звинувачення у співпраці з Пригожиним і російськими спецслужбами, заявив виданню, що "група була призупинена, а не закрита, тому що на даний момент є більш нагальні справи". Він додав, що комерційних покупців може зацікавити "дуже велика патріотична аудиторія" холдингу.

При цьому керівник новинного сайту Neva News, що належить "Патріоту", Олександр Краснобаєв розповів, що він "призупинив редакційну роботу, але сподівається її відновити".

Відповідаючи на запитання, чому на сторінках сайту в соцмережах з'явилося повідомлення про його закриття, Краснобаєв припустив, що це було зроблено для того, щоб "зберегти інтригу".

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.