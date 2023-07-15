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Ми не знаємо, що станеться в Росії, - Бербок про ймовірне падіння режиму Путіна

Важко прогнозувати політику в такій авторитарній країні, сказала вона.

Ми не знаємо, що станеться в Росії, - Бербок про ймовірне падіння режиму Путіна
Анналена Бербок виступає перед німецьким Бундестагом
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала можливість падіння режиму Владіміра Путіна у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи може вона уявити, що Путіна усунуть в найближчому майбутньому, Бербок сказала: "Уявлення не маю".

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в Росії. Тому що ми маємо справу не з демократичною країною", – зазначила глава німецького МЗС.

Водночас, за її словами, міністерство закордонних справ Німеччини щодня робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку Росії".

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Нагадаємо, що Німеччина планує довготривале постачання зброї в Україну - принаймні, до 2027 року.

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