Ми не знаємо, що станеться в Росії, - Бербок про ймовірне падіння режиму Путіна

Важко прогнозувати політику в такій авторитарній країні, сказала вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала можливість падіння режиму Владіміра Путіна у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи може вона уявити, що Путіна усунуть в найближчому майбутньому, Бербок сказала: "Уявлення не маю".

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в Росії. Тому що ми маємо справу не з демократичною країною", – зазначила глава німецького МЗС.

Водночас, за її словами, міністерство закордонних справ Німеччини щодня робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку Росії".

Нагадаємо, що Німеччина планує довготривале постачання зброї в Україну - принаймні, до 2027 року.