США викуплять у Тайваню списані ракетні комплекси Hawk і передадуть Україні, - ЗМІ

Ці комплекси вивели з експлуатації у червні.

США викуплять списані ракетні комплекси Hawk, які вони раніше продали Тайваню, і нададуть їх Україні в межах пакету військової допомоги, повідомляє Taiwan News.

ЗРК MIM-23 Hawk були виведені з експлуатації у червні. Їх Штати передадуть українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та маловисотними повітряними цілями.

Згідно з регламентом, надлишки продукції військового призначення не можуть бути реалізовані, крім як в особливих випадках, які затверджує міністерство.

За даними Військово-повітряних сил Тайваню, ракети Hawk використовували в 41 бойовому навчанню з 1965 по 2017 роки. Вони успішно вражали цілі - більш ніж у 90% випадків. Зброя американського виробництва призначена для знищення літаків противника та перехоплення ракет і використовується багатьма іншими державами, зокрема Сінгапуром та Японією.

Тайвань замінить списану зброю на ракету Sky Bow III (ТК-3) місцевої розробки.

Нагадаємо, минулого місяця США оголосили про новий пакет оборонної допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли системи ППО та ракети Hawk.

Торік у листопаді системи Hawk передала Іспанія.