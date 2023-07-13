Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія відповідальна за продовження "зернової ініціативи".

Про це фон дер Ляєн сказала під час пресконференції з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Очільниця Єврокомісії подякувала Гутеррешу за "невтомні зусилля" щодо пролонгації Чорноморської зернової ініціативи і відзначила, що Єврокомісія та ООН тісно співпрацюють над тим, аби забезпечити зерном та іншими продуктами харчування тих, хто найбільше їх потребує.

"Наші "шляхи солідарності" та ваша Чорноморська зернова ініціатива доповнюють одна одну. Ми працюємо пліч-о-пліч", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Our Solidarity Lanes and your Black Sea Grain Initiative complement each other.



We work hand in hand to bring grain and other foodstuffs to the world.



Russia has a responsibility to prolong the Initiative.



The world is watching. pic.twitter.com/5VAW8zMdVi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2023

Нагадаємо, 17 липня закінчується термін дії "зернової ініціативи". Росія заявляє, що не збирається її продовжувати. З цього приводу генсек ООН Антоніу Гутерреш написав листа президентові РФ Путіну. У документі для Росії пропонують помʼякшення щодо SWIFT: продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи.

Нині Президент Зеленський обговорив ситуацію з блокадою українського експорту з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. А в серпні це питання має порушити на зустрічі з Путіним глава Туреччини Реджеп Ердоган.