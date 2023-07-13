Після бунту Пригожина в Росії затримали щонайменше 13 вищих офіцерів, серед яких - генерал Суровікін, - WSJ

Їх відсторонили від виконання обов’язків або ж звільнили.

У Росії затримали щонайменше 13 військових високопосадовців після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, повідомляє The Wall Street Journal.

Нещодавно The Financial Times писала, що затримали, зокрема, заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна.

WSJ повідомляє, що вищих офіцерів відсторонили від виконання обов’язків або ж звільнили. Серед імен згадують, зокрема, ексзаступника міністра оборони РФ Михайла Мізинцев, заступник Суровкіна Андрій Юдін та заступник голови військової розвідки Володимир Алексєєв.

Такі кроки російської влади пов'язані з очищенням рядів від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти, зазначили джерела видання.

Щодо генерала Суровікіна, наприклад, застосовують "повторні допити", він не перебуває у слідчому ізоляторі. Він начебто знав про план заколоту, однак участі в ньому не брав.

Reuters пише, що після заколоту Пригожина звільнили також і генерал-майора Івана Попова, командувача 58-ї загальновійськової армії. Це сталося після того, як він начебто розказав керівництву правду про ситуацію на фронті. Наразі невідомо, де перебуває Попов.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, військова прокуратура протягом декількох днів допитувала Сергія Суровікіна про його зв’язки з лідером найманців ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Генерала обмежили в пересуванні, але він не в тюрмі.

Днями Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засновника так званої ПВК "Вагнера" підтримують щонайменше 14 російських генералів.