Після чергового обстрілу прикордоння Сумщини загинув цивільний.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Росіяни 13 липня близько 12.30 накрили вогнем із мінометів Великописарівську громаду. Внаслідок цього на території свого домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка.

Прокурори з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 російська армія вдарила артилерією по Микільському Херсонської області. Загинула жінка – снаряд влучив у її подвірʼя.

Протягом доби Росія атакувала 12 областей України. У Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській вночі працювала ППО.