​У Києві переіменували ще 14 об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами

У столиці перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що столиця продовжує процес дерусифікації міських об’єктів, зокрема, це стосується і зелених зон.
"Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – наголосив Бондаренко.
Переіменовані об'єкти:
Дарницький район:
- сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського
- вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного
- провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський
- провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний
- провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
Шевченківський район:
- парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного
- сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
Деснянський район:
- провулок Ватутінський – провулок Зазимський
- вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля
- вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
- вулиця Травнева – вулиця Качина
- вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського
- вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
Оболонський район:
- вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.
Нагадаємо, 20 червня Київська міська рада дерусифікувала ще дві вулиці столиці. Так, вулиця Драгомирова у Печерському районі тепер називається іменем Андрія Верхогляда – підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу.
Також на честь героїчного підрозділу "Карпатська Січ" перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі.