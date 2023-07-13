​У Києві переіменували ще 14 об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами

У столиці перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що столиця продовжує процес дерусифікації міських об’єктів, зокрема, це стосується і зелених зон.

"Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – наголосив Бондаренко.

Переіменовані об'єкти:

Дарницький район:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

Шевченківський район:

парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного

сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянський район:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

вулиця Травнева – вулиця Качина

вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Нагадаємо, 20 червня Київська міська рада дерусифікувала ще дві вулиці столиці. Так, вулиця Драгомирова у Печерському районі тепер називається іменем Андрія Верхогляда – підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу.

Також на честь героїчного підрозділу "Карпатська Січ" перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі.