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​У Києві переіменували ще 14 об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами

Більшість депутатів міськради проголосували "за" таке рішення.

​У Києві переіменували ще 14 об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами
Дерусифікація вулиць (ілюстративне фото)
Фото: Укрінформ

У столиці перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що столиця продовжує процес дерусифікації міських об’єктів, зокрема, це стосується і зелених зон.

"Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим", – наголосив Бондаренко.

Переіменовані об'єкти:

Дарницький район:

  • сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського
  • вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного
  • провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський
  • провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний
  • провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

Шевченківський район:

  • парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного
  • сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянський район:

  • провулок Ватутінський – провулок Зазимський
  • вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля
  • вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

  • вулиця Травнева – вулиця Качина
  • вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського
  • вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

  • вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Нагадаємо, 20 червня Київська міська рада дерусифікувала ще дві вулиці столиці. Так, вулиця Драгомирова у Печерському районі тепер називається іменем Андрія Верхогляда – підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу.

Також на честь героїчного підрозділу "Карпатська Січ" перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі.

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