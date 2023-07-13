IT-компанія SoftServe зібрала понад 5 млн грн на потреби львівської 125-ї бригади ТРО ЗСУ

На благодійному аукціоні з нагоди 30-річчя IT-компанії SoftServe зібрали понад млн грн на потреби львівської 125-ї бригади тероборони.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"11 липня SoftServe провів благодійний вечір з нагоди 30-річчя компанії, що офіційно настане цієї п’ятниці. На події зібралися лідери, партнери та друзі компанії. Центральною подією заходу став аукціон на підтримку ЗСУ. Співзасновники компанії SoftServe разом з командиром 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Артуром Горбенком та координатором Центру підтримки 125-ї бригади Ростиславом Тістиком організували благодійний аукціон з понад чотирма десятками лотів. Усі зібрані кошти - а це рекордні 5 млн 388 тис грн - будуть скеровані на потреби 125-ї ОБр ТрО", - йдеться в повідомленні.

Загалом на аукціоні було представлено 45 лотів, серед яких - військові артефакти, спортивні сувеніри за підписом відомих українських спортсменів, а також численні вироби мистецтва. Родзинкою аукціону стали артефакти, підписані відомими громадськими та політичними діячами України.

Найдорожчими лотами стали: державний прапор з підписами президента Володимира Зеленського та бійців 125-ї бригади ТРОЗСУ - 1 млн грн; державний прапор із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - 1 млн грн; картина з цінних порід натурального каменю виробництва компанії Modriz - 370 тис грн; картина Катерини

Зубік "Дерево Життя" - 290 тис грн.

Окрім аукціону, гості мали змогу зробити благодійний внесок . Завдяки цьому додатково зібрали 253 тис 618 грн донатів.