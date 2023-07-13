Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Луганщини до Калмикії, - Центр нацспротиву

Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у республіці Калмикія.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей.

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар. Центр Національного Спротиву наголошує, що усі винні в викраденні дітей понесуть відповідальність за свою причетність до геноциду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, вивозячи їх "на відпочинок" в РФ. Так, у липні окупанти вивезли ще 185 дітей.