Слідоство встановило, що механізм незаконного відчуження землі на загальну суму 15 млн грн полягав у підробці документів.

На Одещині затримали місцевого ексдепутата у справі про привласнення 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки викрила ще одну схему привласнення державної землі на узбережжі Чорного моря. Затримано колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.

За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів.

Встановлено, що ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії.

Для підробки документів фігурант залучив місцевого інженера-землевпорядника. Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.

Наразі чотирьом учасникам «схеми» повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зазначається, що організатор схеми – ексдепутат – перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За матеріалами Служби безпеки, на вкрадену землю накладено арешт та встановлено заборону на її відчуження.

Нагадаємо, у червні видання Bihus.Info опублікувало розслідування про те, що мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі. Чотириповерховий готель будує фірма "Прим-отель".