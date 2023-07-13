Унаслідок обстрілу Микільського загинула жінка

Снаряд влучив на її подвірʼя.

Сьогодні близько 12:00 російська армія вдарила артилерією по Микільському Херсонської області. Загинула жінка.

Снаряд влучив у її подвірʼя. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російська армія вбила 85-річну жительку села Микільське. Близько 12:00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям", – зазначив він.

Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів Херсонської області загинули двоє, ще троє людей були поранені. Окупанти били по області 76 разів, з них понад 30 – по Херсону.