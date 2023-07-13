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Через ворожі обстріли залишаються без світла частина жителів семи областей України

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через ворожі обстріли залишаються без світла частина жителів семи областей України
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Через ворожі обстріли залишаються без світла частина жителів семи областей України. 

Про це повідомляє Міненерго. 

Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населених пункти – на Херсонщині. 

Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Такоє повідомляється, що ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Крім того, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Тим часом ситуація на ЗАЕС наступна: рівень води у ставку-охолоджувачі залишається незмінним. Наразі він становить 16,47 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Також внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, протягом доби Росія атакувала 12 областей України. У Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській вночі працювала ППО. Також атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська та Запорізька області. 

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