Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через ворожі обстріли залишаються без світла частина жителів семи областей України.

Про це повідомляє Міненерго.

Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населених пункти – на Херсонщині.

Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Такоє повідомляється, що ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Крім того, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Тим часом ситуація на ЗАЕС наступна: рівень води у ставку-охолоджувачі залишається незмінним. Наразі він становить 16,47 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Також внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, протягом доби Росія атакувала 12 областей України. У Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській вночі працювала ППО. Також атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська та Запорізька області.