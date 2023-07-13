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Нідерланди приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, – голова МЗС

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки". 

Нідерланди приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, – голова МЗС
Фото: Укрінформ

Нідерланди підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку вчора на саміті НАТО погодили лідери "Великої сімки".

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, учора члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

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