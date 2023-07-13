Сербія заборонила в'їзд до країни критику Путіна

Петр Нікітін є засновником Російського демократичного товариства, яке виступає проти вторгнення РФ в Україну.

Президент Росії Володимир Путін і президент Сербії Олександр Вучич під час зустрічі в Кремлі, 2 жовтня 2018

Сербська поліція в четвер заборонила в'їзд до країни Петру Нікітіну, відомому критику російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомив юрист із Белграда, пише Reuters.

Нікітін, засновник Російського демократичного товариства, яке виступає проти вторгнення Росії в Україну, не пустили до Сербії, де він живе з 2016 року.

Чедомір Стойкович, адвокат, який представляє Нікітіна, сказав, що рішення було прийнято після запиту до поліції Сербського агентства безпеки та інформації з проханням “запобіжного заходу видворення іноземця”.

“Це незаконно, оскільки тут перебувають діти Нікітіна, це розлучення сім’ї, він є резидентом, але поліція все одно може його депортувати”, – сказав Стойкович.

Стойкович сказав, що подасть скаргу до міністерства внутрішніх справ.

Раніше того ж дня Нікітін, який має нідерландське громадянство, заявив сербській службі Радіо “Вільна Європа”, що залишатиметься в терміналі аеропорту Белграда, доки йому не дозволять в'їхати до Сербії або його не депортують.

Рішення заблокувати в'їзд Нікітіна було прийнято після того, як Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на Олександра Вуліна, директора безпекового агентства та довіреного союзника президента Сербії Александара Вучича.

Хоча Белград неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну, наразі він відмовлявся приєднатися до міжнародних санкцій проти Москви. Сербія залежить від імпорту газу з Росії.