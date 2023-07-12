Бригада польських лікарів розпочала обстеження Саакашвілі, - Моравецький

Грузія певний час тому погодилася на допуск медиків з Польщі, але затягувала цей процес.

Бригада польських лікарів розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження Міхеіла Саакашвілі.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеіла Саакашвілі", - написав Моравецький.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила, що Грузія вже певний час тому погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але під різними приводами затягувала цей процес, інформує РАР.

Вона додала, що завдяки міжнародному тиску грузинська влада погодилася допустити польських лікарів до Саакашвілі. За її словами, на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі у подальшому прийматиметься рішення, що робити далі. Госєвська наголосила: Польща бореться за те, щоб Саакашвілі в подальшому міг лікуватися в одній з польських клінік.

Нагадаємо, що 4 липня Україна вирішила вислати на консультації грузинського посла після появи дуже виснаженого Саакашвілі на відео. Київ просить дозволити Саакашвілі лікування в Україні, оскільки він є її громадянином.

Колишній грузинський президент увʼязнений з часу свого раптового повернення до Грузії напередодні виборів 2021 року.