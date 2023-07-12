Туреччина не буде розглядати вступ Швеції до НАТО до осені

Крім того, Туреччина очікує, що Швеція вживе рішучих заходів проти тероризму в межах угоди між Анкарою та Стокгольмом.

Туреччина не розглядатиме вступ Швеції до НАТО до осені.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО у Вільнюсі, передає Sky News.

Таку заяву Ердоган зробив через декілька днів після того, як несподівано погодився дозволити Швеції вступити до Альянсу.

Нині глава Туреччини повідомив, що що законопроєкт про ратифікацію вступу Швеції до блоку не будуть вносити до турецького парламенту, поки він не запрацює восени.

Ердоган додав що очікує від Швеції рішучих заходів проти тероризму в межах угоди між Анкарою та Стокгольмом, перш ніж ратифікувати заявку.

Нагадаємо, днями президент Туреччини зустрівся із головою уряду Швеції. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію.

Ердоган пов'язав членство Швеції в НАТО зі вступом Туреччини в ЄС. Заявка Анкари на вступ була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство в 2005 році.

У межах домовленості про вступ до НАТО Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Євросоюзом.