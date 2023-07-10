Ердоган пов'язав членство Швеції в НАТО зі вступом Туреччини в ЄС

Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство в 2005 році.

Президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган зробив неочікуваний крок, заявивши, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до військового альянсу НАТО.

Про це пише Reuters.

Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство в 2005 році під час першого терміну Ердогана на посаді прем'єр-міністра.

Зв'язки між Анкарою та членами блоку зіпсувалися кілька років тому, особливо після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині в 2016 році, але від тоді значно покращилися. Блок залежить від допомоги союзника по НАТО Анкари, зокрема у питаннях міграції.

“Я закликаю звідси ці країни, які змушують Туреччину чекати біля дверей Європейського Союзу понад 50 років. Спочатку прийдіть і відкрийте шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції, так само як ми зробили для Фінляндії”, − сказав він, додавши, що повторить свій заклик під час саміту блоку НАТО у Вільнюсі.

Швеція та Фінляндія минулого року подали заявку на членство в НАТО, відмовившись від політики військової позаблоковості, яка тривала десятиліттями холодної війни, у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Хоча членство Фінляндії в НАТО було дано в квітні, Туреччина та Угорщина ще не схвалили заявку Швеції. Стокгольм працює над приєднанням до блоку на саміті у Вільнюсі.

Ердоган сказав, що приєднання Швеції залежить від реалізації угоди, досягнутої минулого літа під час саміту альянсу в Мадриді, додавши, що ніхто не повинен очікувати компромісів від Анкари. Анкара каже, що Швеція зробила недостатньо кроків проти людей, яких Туреччина вважає терористами, головним чином членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина, ЄС і Сполучені Штати вважають терористичною організацією.

Нагадаємо, Ердоган хоче продовження дії "зернової ініціативи" на довший термін, він говоритиме про це з Путіним.