Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте залишить політику після відставки уряду

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що піде з політики після того, як його коаліційний уряд пішов у відставку у п'ятницю на тлі внутрішньої боротьби щодо міграційної політики.

Про це пише Bloomberg.

Рютте, якому все ще загрожує вотум недовіри в парламенті після відставки його уряду, зробив цю заяву, виступаючи перед нідерландськими законодавцями в Гаазі в понеділок.

Уряд Рютте раптово розпався в п’ятницю після того, як на початку минулого тижня він поставив своїм партнерам по коаліції ультиматум обмежити право на возз’єднання сімей для біженців із зон бойових дій. Бувши прем’єр-міністром країни, який найдовше перебував на посаді, він ризикнув долею свого четвертого кабінету.

“Робота Рютте була під загрозою, коли він готувався до вотуму недовіри в Гаазі. Деякі з його колишніх партнерів по коаліції розглядали можливість проголосувати за його усунення”, − зазначає видання з посиланням на джерела.

Нагадаємо, Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових парламентських виборів, які мають відбутися в середині листопада 2023 року.