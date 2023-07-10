Зливи на півночі Індії забрали життя щонайменше 22 людей, спричинивши зсуви та раптові повені в регіоні, а в Делі випало найбільше опадів за останні десятиліття.

Про це пише The Guardian з посиланням на посадовців.

Школи в Делі закрили після сильних дощів, які випали на вихідних, а влада гімалайських штатів Гімачал-Прадеш і Уттаракханд попросила людей не виходити з дому без необхідності.

Люди загинули у північних штатах Гімачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Джамму та Кашмір і Пенджаб.У Гімачал-Прадеші повінь зруйнувала міст і знесла кілька хатин. Влада використовувала гелікоптери, щоб врятувати людей, які застрягли на дорогах і мостах через дощ.

Вулиці в північних штатах, зокрема в Пенджабі, Делі та Уттаракханді, були затоплені. У деяких районах рятувальники використовували гумові плоти, щоб врятувати людей, які опинились у своїх будинках.

Фото: EPA/UPG

У неділю вода на дорогах у кількох районах Делі сягала людям по коліна. Там випало 153 мм дощу, що є найбільшою кількістю опадів за один липневий день за 40 років.

У багатьох районах штату Гімачал-Прадеш за один день на вихідних випала місячну кількість опадів. У Делі, Пенджабі та Гімачал-Прадеші випало на 112%, 100% і 70% більше опадів, ніж у середньому, у поточному сезоні мусонів, який розпочався 1 червня. Зсуви у Гімачал-Прадеш заблокували близько 700 доріг.

Фото: EPA/UPG

Метеорологічний департамент Індії спрогнозував, що найближчими днями на більшій частині півночі Індії випаде дощ. Літній мусон приносить Південній Азії 70-80% річних опадів, а також смерть і руйнування через повені та зсуви. Кількість опадів важко передбачити, вона значно змінюється, але вчені кажуть, що кліматичні зміни роблять мусони сильнішими та нестабільними.

Нагадаємо, на південному заході Японії проливний дощ викликав повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого двоє людей загинули та щонайменше шість зникли безвісти.

На заході США тримається аномальна спека, а в Нью-Йорку через зливи загинула людина. За прогнозом метеорологів, висока температура протримається ще близько тижня.