Байден виступить з промовою на саміті НАТО у Вільнюсі

"Президент США вирішив звернутися до литовців у цей важливий час".

Президент США Джо Байден виступить з публічною промовою у Вільнюському університеті 12 липня, після завершення саміту НАТО.

Про це повідомляє посольство США в Литві у Facebook.

"Я схвильований і зовсім не здивований, що президент Байден вирішив звернутися до литовців у цей важливий час, оскільки Вільнюс приймає саміт НАТО. Литва є близьким союзником і партнером, а зв’язок між нашими країнами міцніший, ніж будь-коли. Я з нетерпінням чекаю можливості взяти участь у цій історичній події разом із народом Литви", – написав посол США Роберт Гілкріст.

Зазначається, що захід буде безкоштовним і відкритим для всіх.

Нагадаємо, що з 9 Байден планує відвідати Велику Британію, Литву та Фінляндію.

11-12 липня президент США вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО. А 13 липня - відвідає Гельсінкі, де візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн.