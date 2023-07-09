За підсумками саміту у Вільнюсі наш шлях до Альянсу стане коротшим, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після низки закордонних візитів президента Володимира Зеленського "шлях України до НАТО точно стане коротшим".

Про це він написав у соцмережі Threads.

"Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми разом з найближчими партнерами це зробили", – зазначив міністр.

Водночас, за його словами, "бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим — ясності щодо запрошення України до вступу".

"Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі", – додав Кулеба.

Раніше Кулеба казав, що для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО після закінчення війни.

Союзники по НАТО зараз проводять консультації щодо формулювання, яке може отримати Україна щодо членства в Альянсі.