Завдяки мужності та опору українців ми маємо мир у Молдові, – Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що у Молдові панує мир завдяки мужності українських військових та завдяки опору мирного населення російській військовій агресії.

Про це повідомляє пресслужба глави Молдови.

“500 днів відтоді, як мирні люди, які спали в своїх хатах, які жили на своїй землі, прокинулися від вибухів бомб і гуркоту танків. Невинних людей стратили і залишили гнити на вулицях або кинули в братську могилу. У Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в Бородянці. Зґвалтовані жінки і діти, убиті або покалічені бомбами”, – йдеться у зверненні.

Мая Санду зазначила, що життя мирних людей в Україні кардинально змінилося через цю війну. Ті, хто мали змогу, жінки і чоловіки, взяли до рук зброю і захищають свою країну. Мільйони матерів з дітьми та людей похилого віку були змушені покинути свої домівки та сховатися в підвалах, на станціях метро або втекти в інші регіони України чи інші країни.

“Ця жорстока війна пахне смертю і терором. Окупанти руйнують будинки, бомблять електромережі, руйнують водопровідні системи, руйнують усе”, – зазначила Мая Санду.

Глава держави підкреслила, що “завдяки мужності українських військових, завдяки опору мирного населення ми маємо мир у Молдові”. Країна залишається солідарною з Україною.

“Як частина міжнародної спільноти, ми об’єднаємо зусилля з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини. Україна переможе. Інакше бути не може. Українці – народ миру, і ми з ними. Слава Україні!” – сказала у зверненні президентка Мая Санду.

Нагадаємо, у 500-й день повномасштабної війни президетка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз продовжує непохитно підтримувати Україну: “Ми будемо поруч з Україною, скільки буде потрібно”.

Також сьогодні посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк звернулась до українців з нагоди 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона заявила, що світ вражений хоробрістю та стійкістю українського народу: "Попри постійні зусилля Росії, спрямовані на руйнування, ми будемо з вами".